Поэма о женщинах

Кто она – женщина веры?

Кто она – дочь Царя?

Отче, Ты дал нам примеры

В Слове Своём не зря...

Господи, кто она, Марфа,

В куче домашних дел?

Или Девора, что храбро

Войско ведёт средь стрел?

Кто она? Может быть, Анна?

Та, что от слёз пьяна?

Или Роав, та, что тайно

В доме врагов ждала?

Женщина веры отважна

Или, как Руфь, скромна?

Голодно, холодно, страшно...

В поле стоит одна.

Боже! Листаю страницы...

Судьбы цариц и слуг...

Чувствую горечь блудницы,

С Евой берусь за плуг.

Прячу лицо у колодца,

Сына в камыш кладу,

В бликах палящего солнца

Спешно по дну иду.

Вот вся проказой покрылась,

Изгнана за упрёк...

Вот с Магдалиной склонилась,

Плача, лежу у ног...

Вот я вслед за Иоилью

Смело за кол берусь.

Вот я в толпе, обессилев,

К краю одежд тянусь.

Каюсь с Вирсавией в спальне,

С Лией в слезах шепчу,

Возле Рахиль – в ожиданьи,

Возле Фамарь – кричу.

Рядом бегу с Авигеей,

Чтобы спасти семью...

К трону шагаю, робея...

Вместе с Тафивой шью...

Вот драгоценное масло

В горницу приношу.

Вот вся надежда угасла...

Я у креста дрожу.

Кто она – женщина веры?

Кто мне пример, скажи,

Те, кто щедры и смелы,

Те, что скорбят в тиши?

Верит Сепфора, однако –

В ропоте Мариам,

Да и Ревекка без страха

Тайно плетёт обман.

Сарра в шатре рассмеялась

И на творила дел...

Богу помочь так старалась,

А на жила проблем.

Вот и Есфирь вся в бореньях:

Надо народ спасать!

Было нелёгким решенье,

Выбор был – промолчать.

Все мы желаем корону,

Все мы на трон не прочь...

Только комфортную зону

Бросить потом невмочь.

Только б не вышло что хуже!

Мысли давили сильней.

Каждой из нас очень нужен...

Нужен свой Мардохей.

Кто она – женщина Божья?..

Кто она, без прикрас?..

Ею, Господь, стать возможно?

Господи, есть ли шанс?

Знаю: ошибки, паденья

Ты мог стереть из книг...

Нам описать откровенья,

Кто, чего, как достиг.

Но Ты не скрыл от насправды,

Слабости прятать не стал...

Где же те координаты?

Где же он, идеал?

Женщины все так похожи...

И совершенных нет.

Я поняла! Вижу, Боже!

Вот же меж строк ответ!

Точишь Ты нас и шлифуешь,

Грани ровняешь в нас...

Боже, Ты нас формируешь

В редкий цветной алмаз.

Каждой пришлось обучаться,

Как доверять Тебе.

Свойственно всем оступаться,

Встать же, увы, – не всем.

Встать и поверить по новой.

Встать и исправить путь.

Быть среди бури готовой

Парус свой развернуть.

И Ты к таким тянешь руки,

Шанс им опять даёшь.

Плен, унижение, муки

Радостью обернёшь.

Боль трансформируешь в силу,

Страх выжимаешь в смех.

Опустошаешь могилу,

В снег истираешь грех.

Каждой из нас дал не зря Ты

Свой уникальный путь,

Путь, на котором распяты

Будут неверие, суд,

Гордость, сварливость и ропот...

То, что стоитс теной,

Что не даёт слышать шёпот:

"Дочь Моя, Я с тобой.

Знай, всё под полным контролем,

Дух Мой тебя ведёт,

Верь и придай Моей воле

Каждый свой поворот.

Верь, Я тебя не оставлю!

Буду в огне хранить!

Даже врагов Я заставлю

В пользу тебе служить".

Отче, Ты дал нам примеры

В Слове Своём не зря...

Может быть, женщиной веры

Стать могу даже я?

Вот, я Тебе не мешаю,

Вот, принимай заказ:

Боже, себя доверяю –

Вот, обточи алмаз.

Наталья Шевченко

5 апреля, 2016

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